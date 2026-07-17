Бегать будут медленнее: Как смог повлияет на исход ЧМ-2026
Смог в Нью-Йорке может навредить здоровью футболистов и болельщиков, которые решат посетить финальный матч чемпионата мира, сказал НСН Андрей Кондрахин.
Загрязнения воздуха могут вынудить футболистов бегать медленнее в финале Чемпионата мира по футболу, заявил в беседе с НСН врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины могут перенести из-за смога в Нью-Йорке, который появился на фоне лесных пожаров в Канаде. Как пишет аргентинская газета Olé, вероятность переноса финала остается низкой, но такая возможность не исключена. Согласно метеорологическим сводкам, дым от канадских лесных пожаров заметно ухудшил качество воздуха в городе. Кондрахин допустил, что смог может повлиять на исход игры.
«Понятно, что экспозиция у спортсменов будет высокая. Когда человек бегает, он дышит полной грудью. Попадание аэрозоля в легкие при дыхании может приводить к бронхитам, ринитам. Нельзя сказать, что будут фатальные последствия. Это было бы возможно, если бы человек вдыхал загрязненный воздух в течение жизни. В рамках матча экспозиция будет короткой, в дальнейшем легкие очистятся. Однако среда будет раздражать дыхательные пути – чем больше человек двигается, тем больше вредных частиц захватывает. Хочешь не хочешь, а бегать будешь медленнее, чтобы меньше с таким воздухом сталкиваться. Не исключаю, что это станет одним из поводов для снижения физической активности, что, конечно, приведет к снижению результатов», - сказал он.
По словам собеседника НСН, болельщикам в подобной ситуации лучше использовать респираторы.
«Болельщики в отличие от спортсменов не будут дышать полной грудью, тем не менее отрицательное воздействие на организм тоже возможно. Загрязнение может прилипнуть к слизистой. Людям на трибунах не грех было бы защитить дыхательные пути респиратором. Это особенно важно для тех, предрасположенных к легочным заболеваниям, к примеру, бронхитам. Смог может усугубить течение болезни. Если человек столкнулся с этим впервые, не думаю, что это сильно повлияет на него, но период вывода аэрозоля будет тяжелым для организма», - предупредил Кондрахин.
Ранее известный футбольный тренер Валерий Непомнящий сообщил НСН, что будет поддерживать сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Финальный матч пройдет поздним вечером 19 июля на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.
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