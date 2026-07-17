Финальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины могут перенести из-за смога в Нью-Йорке, который появился на фоне лесных пожаров в Канаде. Как пишет аргентинская газета Olé, вероятность переноса финала остается низкой, но такая возможность не исключена. Согласно метеорологическим сводкам, дым от канадских лесных пожаров заметно ухудшил качество воздуха в городе. Кондрахин допустил, что смог может повлиять на исход игры.

«Понятно, что экспозиция у спортсменов будет высокая. Когда человек бегает, он дышит полной грудью. Попадание аэрозоля в легкие при дыхании может приводить к бронхитам, ринитам. Нельзя сказать, что будут фатальные последствия. Это было бы возможно, если бы человек вдыхал загрязненный воздух в течение жизни. В рамках матча экспозиция будет короткой, в дальнейшем легкие очистятся. Однако среда будет раздражать дыхательные пути – чем больше человек двигается, тем больше вредных частиц захватывает. Хочешь не хочешь, а бегать будешь медленнее, чтобы меньше с таким воздухом сталкиваться. Не исключаю, что это станет одним из поводов для снижения физической активности, что, конечно, приведет к снижению результатов», - сказал он.