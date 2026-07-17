Глава МИД Азербайджана заявил о нормализации отношений Москвы и Баку

Москва и Баку смогли перевернуть непростой этап в отношениях. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

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В ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что удалось «полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений».

«Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия», - цитирует Байрамова RT.

Азербайджанский министр также добавил, что полноценный процесс нормализации стал возможен после встречи глав государств в октябре 2025 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этап разногласий в отношениях Баку и Москвы уже остался позади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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