Глава МИД Азербайджана заявил о нормализации отношений Москвы и Баку
Москва и Баку смогли перевернуть непростой этап в отношениях. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
В ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что удалось «полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений».
«Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия», - цитирует Байрамова RT.
Азербайджанский министр также добавил, что полноценный процесс нормализации стал возможен после встречи глав государств в октябре 2025 года.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этап разногласий в отношениях Баку и Москвы уже остался позади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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