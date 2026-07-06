Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
Нападающий Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Как сообщает Globo, об этом футболист рассказал после вылета национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира.
В своём обращении бразилец также отметил, что в 2010 году он впервые вышел в форме сборной Бразилии именно на поле стадиона MetLife в Ист-Ратерфорде, где спустя 16 лет его команда уступила в плей-офф мундиаля.
«Я старался... Теперь всё кончено. Я начал здесь и закончил здесь», - сказал спортсмен.
Ранее сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счётом 1:2 и завершила борьбу за звание чемпиона мира. Как пишет Ura.ru, единственный гол в составе бразильцев забил Неймар.
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