Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Нападающий Неймар заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Как сообщает Globo, об этом футболист рассказал после вылета национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира.

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В своём обращении бразилец также отметил, что в 2010 году он впервые вышел в форме сборной Бразилии именно на поле стадиона MetLife в Ист-Ратерфорде, где спустя 16 лет его команда уступила в плей-офф мундиаля.

«Я старался... Теперь всё кончено. Я начал здесь и закончил здесь», - сказал спортсмен.

Ранее сборная Бразилии уступила команде Норвегии со счётом 1:2 и завершила борьбу за звание чемпиона мира. Как пишет Ura.ru, единственный гол в составе бразильцев забил Неймар.

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ФОТО: AP/TASS
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