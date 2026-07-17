Россиян предупредили о лекарствах, после которых нельзя садиться за руль

По его словам, в этот список входят противоаллергические препараты первого поколения, которые замедляют работу центральной нервной системы. Аналогичным образом могут действовать снотворное, а также препараты, назначаемые при тревожных состояниях.

«Они замедляют работу центральной нервной системы, из-за чего снижается скорость реакции и способность быстро переключать внимание... в ситуации, где требуется мгновенное решение, даже небольшая задержка увеличивает риск ошибки», — объяснил эксперт.

Также Панов посоветовал отказаться от управления транспортом после процедур с применением седации или общей анестезии, и после приёма обезболивающих при боли в зубе, спине или суставах.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что властям следует как можно скорее принять список запрещённых к приёму лекарств для водителей.

