Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион одним из важнейших направлений для РФ

Уточняется, что мероприятие было посвящено внешнеполитическим приоритетам России и работе МИД на Азиатско-Тихоокеанском направлении.

«Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических», - указал глава государства.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указал на деградацию ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

