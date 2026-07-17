Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион одним из важнейших направлений для РФ
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что мероприятие было посвящено внешнеполитическим приоритетам России и работе МИД на Азиатско-Тихоокеанском направлении.
«Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических», - указал глава государства.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указал на деградацию ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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