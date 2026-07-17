Рост просмотров авторского контента на Rutube — это «побочка» от того, что люди заходят туда смотреть фильмы. Об этом НСН рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

У Rutube выросли просмотры авторского контента: его доля от общего времени смотрения в первом полугодии составила 41,4%, увеличившись на 4,8 п.п., пишет «Коммерсант». Так, самую высокую динамику роста времени смотрения показала категория «Культура». Зыков объяснил, откуда взялись такие показатели.

«При продвижении площадка сделала большой акцент на фильмы, вопросы к которым у ряда правообладателей сохраняются, потому что этот контент там появляется сразу после премьер. За счет фильмов, мультфильмов Rutube показали серьезный рост. Также Rutube выбрали интересную маркетинговую компанию: стали заключать договора с крупными Telegram-каналами, блогерами, которые стали делать подборки фильмов, мультфильмов, делиться этим со своей аудиторией. Это дало площадке серьезный «буст»», — рассказал он.

Зыков отметил, что пока площадка все еще не работает с новыми авторами и не дает им возможности развиваться, отсюда низкие реальные показатели просмотров у новых блогеров.

«Для авторов важно другое: они хотят получать органические просмотры. Например, когда вы загружаете любой ролик в Youtube, он получает органические охваты. Youtube смотрит, о чем это видео, и начинает через свои рекомендательные алгоритмы кому-то его показывать. Такого органического роста ни одна российская площадка, кроме Дзен, не показывает. Так что незначительный рост в процентах доли просмотров авторского контента — это «побочка». Важно дать органические просмотры и новым авторам, чтобы у них был стимул. Надо сделать экосистему, чтобы автор с нулем мог прийти, начать публиковать видео, находить свою аудиторию и зарабатывать на ней», — уточнил он.

Ранее гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что большинство пользователей видеохостингов сидят на платной подписке, а иногда количество рекламы в бесплатной версии даже помогает спровоцировать на покупку подписки.

