Сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

«Сегодня в детских садах есть проблемы, в том числе и в Москве. Так, с 2023 года в столице начались трудности, связанные с зарплатами. Что в школах, что в детсадах основная беда — текучка среди преподавательского состава и компетенция преподавателей и воспитателей. Сейчас средняя зарплата - 66 тысяч рублей у воспитателей и 28 тысяч рублей — у нянечек. Конечно, это просто убийственная, унизительная цифра, тем более, что ставка еще делится на две, обычно работают по совместительству. Это очень плохая практика», — сказал Оболонский.

Собеседник НСН добавил, что труд тех, кто прививает детям морально-нравственные и патриотические ценности, должен достойно оплачиваться, а компетенция таких специалистов не должна вызывать сомнений.