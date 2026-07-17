В России назвали унизительными зарплаты сотрудников детсадов
Одна из основных задач сегодня — достойная оплата труда тех, кто прививает детям патриотические и нравственные ценности в детсадах и школах, сказал НСН Юрий Оболонский.
Сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом в пресс-центре НСН заявил исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.
«Сегодня в детских садах есть проблемы, в том числе и в Москве. Так, с 2023 года в столице начались трудности, связанные с зарплатами. Что в школах, что в детсадах основная беда — текучка среди преподавательского состава и компетенция преподавателей и воспитателей. Сейчас средняя зарплата - 66 тысяч рублей у воспитателей и 28 тысяч рублей — у нянечек. Конечно, это просто убийственная, унизительная цифра, тем более, что ставка еще делится на две, обычно работают по совместительству. Это очень плохая практика», — сказал Оболонский.
Собеседник НСН добавил, что труд тех, кто прививает детям морально-нравственные и патриотические ценности, должен достойно оплачиваться, а компетенция таких специалистов не должна вызывать сомнений.
«Когда мы говорим о патриотическом воспитании, о морально-нравственных ценностях, у меня возникает главный вопрос — кто будет этим заниматься? Какие компетенции у этого человека, который будет пропагандировать и внедрять эти ценности в игровой форме? Общество должно вложить эти ценности в ребенка, которому от 3 до 7 лет, это самое подходящее время. Такие люди должны быть золотым фондом, на который мы должны молиться, которому должны достойно платить. Эти сотрудники должны быть компетентны, аттестованы и лицензированы, особенно в тех детсадах, где присутствует инклюзивное образование», — подытожил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что регионы на своем уровне могут принимать решения о работе одной из групп детских садов до 19 или 20 часов, это положительно повлияет на демографическую ситуацию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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