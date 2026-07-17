Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм
Экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Национального исполнительного комитета политорганизации Шабана Махмуд.
С учётом того, что лейбористы в настоящее время находятся у власти, 56-летний Бёрнэм станет новым премьер-министром Соединённого Королевства.
Пока обязанности главы британского правительства исполняет ушедший в отставку Кир Стармер. Бёрнэм сменит его на этом посту и заедет на Даунинг-стрит 20 июля.
Ранее политолог Борис Межуев заявил, что ждать перемен в отношении Лондона к Москве с приходом нового премьер-министра не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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