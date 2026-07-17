Процесс выбора и покупки может быть увлекательным времяпрепровождением, которое отвлекает от тревоги, но, чтобы отучиться от привычки скупать все подряд, нужно работать на мышлением и восприятием событий, постоянно искать подходы к себе и более здоровые способы успокоиться, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

В России подскочили продажи косметики: за 2025 год было продано около 3,9 млрд товаров в данном сегменте. Объем рынка за прошлый год вырос 1,1 трлн рублей, а к концу этого может достигнуть 1,3 трлн рублей, передает канал Baza. Россиянки бездумно скупают косметику, однако потом практически ею не пользуются. А сам процесс эксперты объясняют попыткой избавиться от тревоги и заниженной самооценки. Таким «бьюти-плюшкиным» на данный момент является каждая пятая жительница страны. Жавнеров отметил, что это не новый тренд, просто сейчас на такие особенности поведения ряда женщин обратили внимания.