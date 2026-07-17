Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
Долгопрудненский суд Московской области оштрафовал политика Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Надеждин был признан виновным по административной статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.
«Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму одна тысяча рублей», — говорится в сообщении.
Ранее Никулинский суд Москвы на 80 тысяч рублей оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя - Давид Нуриев) за песни, в которых правоохранители обнаружили положительную оценку наркотикам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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