Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Долгопрудненский суд Московской области оштрафовал политика Бориса Надеждина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что Надеждин был признан виновным по административной статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму одна тысяча рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Никулинский суд Москвы на 80 тысяч рублей оштрафовал рэпера Птаху (настоящее имя - Давид Нуриев) за песни, в которых правоохранители обнаружили положительную оценку наркотикам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦИК РФ
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