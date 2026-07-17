Надеждина оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Уполномоченные по правам человека России и Украины обсудили гуманитарные вопросы

Песков: Москва никогда не вмешивалась в выборы в США

917 человек были удалены с ЕГЭ-2026 без права пересдачи в течение года

Права школьников при поступлении в 10 класс будут защищать

Роспотребнадзор открыл в Анапе 89 пляжей