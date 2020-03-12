Баскетбольные Евролига и Еврокубок прерваны из-за угрозы коронавируса
Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом проинформировала пресс-служба Евролиги.
Решение о приостановке матчей будет распространяться на все турниры под эгидой Евролиги.
12 июня на Олимпийском стадионе в Риме должен открыться юбилейный чемпионат Европы по футболу. Однако, в связи с эпидемией коронавируса многие национальные футбольные федерации выступили с предложением о переносе Евро на 2021 год.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН раскритиковал идею об изменении сроков проведения Чемпионата.
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