Баскетбольные Евролига и Еврокубок прерваны из-за угрозы коронавируса

Проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом проинформировала пресс-служба Евролиги.

Решение о приостановке матчей будет распространяться на все турниры под эгидой Евролиги.

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12 июня на Олимпийском стадионе в Риме должен открыться юбилейный чемпионат Европы по футболу. Однако, в связи с эпидемией коронавируса многие национальные футбольные федерации выступили с предложением о переносе Евро на 2021 год.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН раскритиковал идею об изменении сроков проведения Чемпионата.

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ФОТО: pixabay.com
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