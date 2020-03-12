Баскетбольные Евролига и Еврокубок прерваны из-за угрозы коронавируса

12 июня на Олимпийском стадионе в Риме должен открыться юбилейный чемпионат Европы по футболу. Однако, в связи с эпидемией коронавируса многие национальные футбольные федерации выступили с предложением о переносе Евро на 2021 год.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН раскритиковал идею об изменении сроков проведения Чемпионата.

