РУСАДА: Перенос ОИ-2020 из-за коронавируса даст шанс выступить под российским флагом

Россия по решению исполкома Всемирного антидопингового комитета (WADA) отстранена от участия в международных соревнованиях на четыре года. «Чистые» российские атлеты могут соревноваться под нейтральным флагом.

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в эфире НСН допустил, что в случае отсрочки соревнований российские спортсмены в итоге получат возможность выступить на этой Олимпиаде под национальным флагом.

«Если будут устранены все препятствия, которые послужили основанием для введения санкций, то такая возможность существует. Срок в четыре года не является обязательным. Необходимо дать ответы на все запросы, которые были представлены WADA. В данном случае это вопрос, связанный с проведением расследования по пунктам из опросника, пришедшего спортивным властям. Как только будут даны ответы, этот вопрос может быть вынесен на комитет по соответствию WADA, который уже будет принимать решение.

Но для этого крайне важно, чтобы наши органы, в том числе правоохранительные, спортивные, предприняли все усилия. К сожалению, раньше тактика была другой: мы не отвечали ни на что. Но сейчас новые спортивные власти. Поэтому искренне надеюсь на то, что вопросы будут решаться гораздо быстрее», - отметил он.

По последним данным, в Японии зарегистрированы 587 случаев заражения, 12 из них привели к летальному исходу. Всего в мире коронавирусом нового типа заразились почти 120 тысяч человек.

