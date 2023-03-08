Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Роман Авербух рассказал о самочувствии фигуриста Романа Костомарова, передает РИА Новости.

«Повезет, если останется живой»: врач оценил состояние Костомарова

По словам Авербуха, состояние Костомарова «немного улучшилось».

Он выразил восхищение женой фигуриста Оксаной Домниной и его матерью. На их плечи легло много испытаний, отметил Авербух.

«Держим кулаки, молимся», - добавил спортсмен.

В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.

Врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис, утверждали ранее СМИ. По их информации, у фигуриста начала синеть одна рука, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Фигурное КатаниеСпортсменыСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры