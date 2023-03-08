Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

По словам Авербуха, состояние Костомарова «немного улучшилось».

Он выразил восхищение женой фигуриста Оксаной Домниной и его матерью. На их плечи легло много испытаний, отметил Авербух.

«Держим кулаки, молимся», - добавил спортсмен.

В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.

Врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис, утверждали ранее СМИ. По их информации, у фигуриста начала синеть одна рука, пишет НСН.

