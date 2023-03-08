Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова
Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Роман Авербух рассказал о самочувствии фигуриста Романа Костомарова, передает РИА Новости.
По словам Авербуха, состояние Костомарова «немного улучшилось».
Он выразил восхищение женой фигуриста Оксаной Домниной и его матерью. На их плечи легло много испытаний, отметил Авербух.
«Держим кулаки, молимся», - добавил спортсмен.
В начале января Костомарова госпитализировали в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук.
Врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис, утверждали ранее СМИ. По их информации, у фигуриста начала синеть одна рука, пишет НСН.
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