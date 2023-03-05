СМИ: У Костомарова подозревают повторный сепсис

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал постепенно приходить в сознание, но врачи заподозрили у спортсмена повторное начало сепсиса, пишут «Известия» 5 марта.

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Врачи подозревают повторный сепсис, потому что у фигуриста начала синеть одна рука.

По данным издания, с Костомаровым в ближайшее время начнет работать психолог.

Как только состояние олимпийского чемпиона стабилизируется, фигуристу придется пройти длительную реабилитацию.

В больнице у спортсмена постоянно дежурит его супруга, бывшая фигуристка Оксана Домнина.

Ранее источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, рассказал, что российский фигурист Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы и начинает двигаться.

Костомаров в начале января был госпитализирован с пневмонией, спортсмена поместили в реанимацию, позже медики сообщили о сепсисе и проблемах с кровообращением. По данным СМИ, Костомарову ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук. А 21 февраля РИА Новости сообщили, что фигурист перенес второй инсульт, отмечает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГоспитализацияСпортсменыФигуристыФигурное Катание
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