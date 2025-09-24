Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто

По его словам, готовя выступление в команде, он намеревался показать, что Россия полна любви, у которой нет границ, а также выразил надежду, что тем самым ему удалось коснуться сердца каждого зрителя.

Также Шаман рассказывая о своем концерте для жителей КНДР. Реакция на его хиты со стороны на первый взгляд казавшейся сдержанной публики была неожиданно бурной. Певец подчеркнул, что в момент исполнения его песни под названием «Встанем», все зрители поднялись со своих мест, что показало ему важность данной композиции не только для россиян, но и для северокорейских граждан.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН обрушился с критикой на режиссера номера певца Шамана (Ярослава Дронова), представляющего Россию на конкурсе «Интервидение».

