Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто

Российский певец Шаман заявил aif.ru, что исполнение его песен на тросе поначалу казалось сложным.

Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана

По его словам, готовя выступление в команде, он намеревался показать, что Россия полна любви, у которой нет границ, а также выразил надежду, что тем самым ему удалось коснуться сердца каждого зрителя.

Также Шаман рассказывая о своем концерте для жителей КНДР. Реакция на его хиты со стороны на первый взгляд казавшейся сдержанной публики была неожиданно бурной. Певец подчеркнул, что в момент исполнения его песни под названием «Встанем», все зрители поднялись со своих мест, что показало ему важность данной композиции не только для россиян, но и для северокорейских граждан.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН обрушился с критикой на режиссера номера певца Шамана (Ярослава Дронова), представляющего Россию на конкурсе «Интервидение».

