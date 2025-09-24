Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
Российский певец Шаман заявил aif.ru, что исполнение его песен на тросе поначалу казалось сложным.
По его словам, готовя выступление в команде, он намеревался показать, что Россия полна любви, у которой нет границ, а также выразил надежду, что тем самым ему удалось коснуться сердца каждого зрителя.
Также Шаман рассказывая о своем концерте для жителей КНДР. Реакция на его хиты со стороны на первый взгляд казавшейся сдержанной публики была неожиданно бурной. Певец подчеркнул, что в момент исполнения его песни под названием «Встанем», все зрители поднялись со своих мест, что показало ему важность данной композиции не только для россиян, но и для северокорейских граждан.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН обрушился с критикой на режиссера номера певца Шамана (Ярослава Дронова), представляющего Россию на конкурсе «Интервидение».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России
- Умерла актриса Клаудия Кардинале
- Трамп: Россия бесцельно участвует в конфликте на Украине
- Шаман признался, что петь на тросе на «Интервидении» было непросто
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
- Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
- В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
- СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов
- «Доширак» признали тихим убийцей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru