АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
В России в некоторых регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель, сообщают «Известия».
Например, они отпускают только 10–20 л на каждого клиента. Кроме независимых АЗС ограничения начали вводить и некоторые крупные нефтяные компании. Например, «Лукойл» на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты.
Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Причина заключается в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ. Кроме того, бензин на бирже стоит дороже, чем в рознице, и малым АЗС его невыгодно продавать.
Ранее стало известно, что успешные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России и портовую инфраструктуру могут заставить нефтяные компании РФ сократить добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Супруга Трампа отказалась от встречи с женой Зеленского
- АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ
- Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
- В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
- СМИ: Особняк Галкина и Пугачевой пришел в упадок, а ремонт потребует десятки миллионов
- «Доширак» признали тихим убийцей
- Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»
- СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв
- В Минэкономразвития призвали готовиться к «отмене» самозанятых
- Топливо в России подорожало на 22% за последние два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru