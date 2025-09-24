АЗС ограничивают объемы отпуска бензина в РФ

Например, они отпускают только 10–20 л на каждого клиента. Кроме независимых АЗС ограничения начали вводить и некоторые крупные нефтяные компании. Например, «Лукойл» на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах и перестал обслуживать топливные карты.

Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Причина заключается в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ. Кроме того, бензин на бирже стоит дороже, чем в рознице, и малым АЗС его невыгодно продавать.

Ранее стало известно, что успешные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России и портовую инфраструктуру могут заставить нефтяные компании РФ сократить добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

