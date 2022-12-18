Аргентина заработала два очка в финальном матче с Францией на ЧМ

Первый год во французские ворота забил с пинальти нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Второй провел полузащитник Анхель Ди Мария. Он забил мяч на 36-й минуте, увеличив преимущество команды.

В результате сборная Аргентины опередила соперников из Франции (2:0).

Ранее форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

