Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал сразу после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске сообщить об их итогах украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а затем европейским главам государств и правительств. Об этом он сообщил на пресс-конференции с Зеленским в Берлине по итогам онлайн-встречи западных лидеров, посвящённой украинскому вопросу.

Мерц подчеркнул, что переговоры в Анкоридже должны проходить в рамках общей трансатлантической стратегии, предполагающей сохранение масштабной поддержки Украины и оказание необходимого давления на Россию. По его словам, если по итогам саммита не будет достигнут прогресс, США и ЕС «будут обязаны» усилить это давление

Мерц отправил послание Путину и Трампу

Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что переговоры пройдут на военной базе «Эльмендорф–Ричардсон».

CNN со ссылкой на источники в администрации сообщал, что встреча станет ключевым этапом в попытках договориться о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСШАГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры