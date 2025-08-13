Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал сразу после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске сообщить об их итогах украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а затем европейским главам государств и правительств. Об этом он сообщил на пресс-конференции с Зеленским в Берлине по итогам онлайн-встречи западных лидеров, посвящённой украинскому вопросу.

Мерц подчеркнул, что переговоры в Анкоридже должны проходить в рамках общей трансатлантической стратегии, предполагающей сохранение масштабной поддержки Украины и оказание необходимого давления на Россию. По его словам, если по итогам саммита не будет достигнут прогресс, США и ЕС «будут обязаны» усилить это давление