Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал сразу после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске сообщить об их итогах украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а затем европейским главам государств и правительств. Об этом он сообщил на пресс-конференции с Зеленским в Берлине по итогам онлайн-встречи западных лидеров, посвящённой украинскому вопросу.
Мерц подчеркнул, что переговоры в Анкоридже должны проходить в рамках общей трансатлантической стратегии, предполагающей сохранение масштабной поддержки Украины и оказание необходимого давления на Россию. По его словам, если по итогам саммита не будет достигнут прогресс, США и ЕС «будут обязаны» усилить это давление
Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что переговоры пройдут на военной базе «Эльмендорф–Ричардсон».
CNN со ссылкой на источники в администрации сообщал, что встреча станет ключевым этапом в попытках договориться о прекращении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц: Трамп проинформирует Зеленского и ЕС о результатах саммита на Аляске
- «В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем еще на сто лет
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
- BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности
- СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке
- Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня
- Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
- В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
- Стилист Белов объяснил возвращение моды 2000-х ностальгией зумеров
- В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru