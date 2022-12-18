Начался матч ЧМ-2022 сборных Аргентины и Франции

Сборные Аргентины и Франции в 18:00 (Мск) в Катаре начали матч в финале чемпионата мира по футболу-2022. Встреча началась на стадионе «Лусаил».

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022

К моменту знаковой встречи за плечами Аргентины победа Австралии в 1/8 финала, ничья с Нидерландами в четвертьфинале и разгром Хорватии в 1/2 ЧМ. В свою очередь, Франция обыграла Польшу, Англию и Марокко.

Ранее форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новостм
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