Начался матч ЧМ-2022 сборных Аргентины и Франции

К моменту знаковой встречи за плечами Аргентины победа Австралии в 1/8 финала, ничья с Нидерландами в четвертьфинале и разгром Хорватии в 1/2 ЧМ. В свою очередь, Франция обыграла Польшу, Англию и Марокко.

Ранее форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

