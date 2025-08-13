«В поле разметки нет»: Водителям пообещали место за рулем до конца столетия
Воздействие по телесигналу, когда машина едет сама по себе, до конца не отработано, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
От водителей в обычных машинах в России точно не откажутся в ближайшем столетии, заявил в беседе с НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Уже в 2026 году на ряде российских трасс могут появиться беспилотные автомобили без водителя-испытателя в кабине. Это предусмотрено проектом постановления правительства РФ, разработанным Минэкономразвития РФ. Документ предполагает увеличение числа регионов, где возможна эксплуатация автономных транспортных средств, а также уточняет дополнительные требования к такой технике. Матягин объяснил, почему беспилотные автомобили будут ходить пока под управлением оператора.
«В любом случае беспилотные автомобили будут ходить пока под управлением оператора. Воздействие по телесигналу, когда машина едет сама по себе, до конца не отработано, но об этом не уточняется. Вместо этого лучше бы дороги сделали нормальные, а также пункты автоматического контроля привели в нормативное состояние», - отметил эксперт.
По его словам, водители не останутся без работы в ближайшие лет сто.
«От обычных водителей точно не откажемся в ближайшем столетии. Для того, чтобы беспилотный транспорт ходил, необходимо, чтобы дороги были и инфраструктура. У нас беспилотный транспорт в поле не заедет, чтобы зерно вывезти, потому что нет разметки. Он может курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, но в любом случае оператор будет сидеть в машине, либо где-то на пульте», - пояснил Матягин.
Ранее стало известно, что Россия вошла в ТОП-3 по готовности к внедрению беспилотного транспорта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
