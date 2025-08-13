От водителей в обычных машинах в России точно не откажутся в ближайшем столетии, заявил в беседе с НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

Уже в 2026 году на ряде российских трасс могут появиться беспилотные автомобили без водителя-испытателя в кабине. Это предусмотрено проектом постановления правительства РФ, разработанным Минэкономразвития РФ. Документ предполагает увеличение числа регионов, где возможна эксплуатация автономных транспортных средств, а также уточняет дополнительные требования к такой технике. Матягин объяснил, почему беспилотные автомобили будут ходить пока под управлением оператора.