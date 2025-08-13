В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ

В городе Эртиль Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения постаментов, установленных в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, информация о происшествии была обнаружена при мониторинге социальных сетей.

В Петербурге задержали троих за вандализм у памятника «Блокадному трамваю»

Личность причастного к повреждению мемориальных объектов пока не установлена.

Дело расследуется по статье 243.4 УК, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
