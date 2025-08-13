В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ

В городе Эртиль Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения постаментов, установленных в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, информация о происшествии была обнаружена при мониторинге социальных сетей.