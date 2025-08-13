В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
В городе Эртиль Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения постаментов, установленных в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По данным ведомства, информация о происшествии была обнаружена при мониторинге социальных сетей.
Личность причастного к повреждению мемориальных объектов пока не установлена.
Дело расследуется по статье 243.4 УК, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В отрасли скептически отнеслись к появлению машин без водителей на дорогах России
- В Воронежской области возбудили дело из-за повреждения постаментов героев ВОВ
- BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности
- СМИ: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке
- Трамп пригрозил России «серьезными последствиями» при отказе от прекращения огня
- Трамп допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
- В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
- Стилист Белов объяснил возвращение моды 2000-х ностальгией зумеров
- В Норвегии заявили о причастности «пророссийских» хакеров к атаке на дамбу
- Почему маркетплейсы не решают проблему с фейковыми массовыми заказами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru