Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Игра состоялась в пятницу на стадионе «Лусаил Айконик». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Голы забили аргентинцы Науэль Молина и Лионель Месси, нидерландцы сравняли счет благодаря двум мячам Ваута Вегхорста. Победитель определился после серии пенальти, в которой точнее оказалась сборная Аргентины - 4:3.
В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы сыграют со сборной Хорватии, которая одержала победу в матче с командой Бразилии. Встреча пройдет 13 декабря.
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