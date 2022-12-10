Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал ЧМ-2022

Игра состоялась в пятницу на стадионе «Лусаил Айконик». Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Голы забили аргентинцы Науэль Молина и Лионель Месси, нидерландцы сравняли счет благодаря двум мячам Ваута Вегхорста. Победитель определился после серии пенальти, в которой точнее оказалась сборная Аргентины - 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 аргентинцы сыграют со сборной Хорватии, которая одержала победу в матче с командой Бразилии. Встреча пройдет 13 декабря.

