Заболотный: Россия может сыграть с Данией в два нападающих

По словам нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного, при подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией россияне отрабатывают схему игры с двумя нападающими.

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Заболотный пояснил, что у футболистов национальной сборной России состоялось теоретическое занятие, в основном посвященное разбору собственной игры, а тактику и манеру датчан наши игроки проанализируют ближе ко встрече с ними.

«Мы нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими — всё будет зависеть от сценария матча. Мне комфортно работать как с Дзюбой, так и с Соболевым. Мы тренируемся вместе чуть больше месяца, поэтому более-менее сыгрались», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее блогер и создатель «бронзовых Бистов» Футбольный Уилсон в эфире НСН называл Заболотного «главным козырем Черчесова».

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Фото: facebook.com/EURO2020
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