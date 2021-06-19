Заболотный: Россия может сыграть с Данией в два нападающих
По словам нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного, при подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией россияне отрабатывают схему игры с двумя нападающими.
Заболотный пояснил, что у футболистов национальной сборной России состоялось теоретическое занятие, в основном посвященное разбору собственной игры, а тактику и манеру датчан наши игроки проанализируют ближе ко встрече с ними.
«Мы нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими — всё будет зависеть от сценария матча. Мне комфортно работать как с Дзюбой, так и с Соболевым. Мы тренируемся вместе чуть больше месяца, поэтому более-менее сыгрались», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее блогер и создатель «бронзовых Бистов» Футбольный Уилсон в эфире НСН называл Заболотного «главным козырем Черчесова».
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