К Олимпиаде-2020 не допустят 145 российских спортсменов

К Олимпийским играм не будут допущены 145 российских спортсменов, данные которых в базе в Московской антидопинговой лаборатории были удалены или изменены. Речь идет о летних Играх 2020 года.

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Соответствующее заявление сделал руководитель Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

Он подчеркнул, что публикация имен спортсменов будет зависеть от того, сможет ли WADA получить достоверные доказательства их нарушений. Речь идет о пробах, которые были взяты в период с 2012 по 2015 год.

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA единогласно отстранил Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Также страна не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что вердикт WADA будет оспорен в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

