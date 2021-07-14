«Претензии к власти – после!» Журова оценила инструкции для российских олимпийцев
Олимпийская чемпионка считает, что список заранее подготовленных ответов на каверзные вопросы журналистов позволит спортсменам избежать провокаций.
Каждому российскому спортсмену перед Олимпиадой в Токио вручили специальную инструкцию для общения с иностранными журналистами. В ней, в частности, говорится, что вопросы о Крыме и Донбассе надо оставлять без комментариев, а на вопрос о домогательствах в спорте нужно отвечать, что не сталкивался с харассментом лично, но знаю о существовании этой проблемы во многих странах мира.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что такая инструкция - это вопрос не свободы слова, а провокаций, которые могут быть.
«Спортсмен может говорить все что угодно после Олимпиады. Пожалуйста! После - можно. Просто во время Олимпиады надо заниматься только спортом. А потом - пожалуйста! Если у тебя есть претензии к власти, сколько угодно говори после. А сейчас мы видим, что спорт используется как политика. Наверное, эти инструкции нужны и в этой связи», - пояснила депутат.
По ее словам, подобные инструкции существовали и в Советском Союзе.
«Было то же самое. Политическая ситуация в Советском Союзе, за рубежом, какие-то спорные моменты, когда были претензии к Советскому Союзу - как на них отвечать, Афганистан или еще что-то. Всегда была политинформация при любом выезде за границу. О провокациях со стороны твоих соперников, их болельщиков, как на них реагировать. Раньше точно очень тщательно инструктировали спортсменов. Сейчас уже, похоже, не отличается от этого», - заметила олимпийская чемпионка.
Журова объяснила, что инструкция, как отвечать на вопросы СМИ, в том числе по Донбассу и харассменту, позволит спортсменам быть более подкованными.
«Зачастую у спортсменов нет времени в этом разбираться. Они тренировались, они готовились к Олимпийским играм. И тонкие нюансы политических и социальных явлений они могут не всегда понимать. И это не просто появилось так неожиданно. Был опыт, когда тот или иной спортсмен, к сожалению, был пойман в неудачную ситуацию, когда ему задавали вопрос, он не знал ответа, что-то придумывал на ходу и потом говорил: «Я не это имел в виду». Особенно, если по-английски. Чтобы таких случаев не было, дают инструментарий в руки информационный, чтобы спортсмен знал, что, чего и как происходит. Ясно, что эти вопросы не должны возникать на Олимпиаде. И это достаточно странно, если они возникают», - заявила бывшая спортсменка.
Она предложила спортсменам говорить, что они ответят на все вопросы, но только после Олимпиады.
«Я бы на месте ребят следовала другой инструкции: «После Олимпиады я готова вам ответить на се эти вопросы. А сейчас можно я буду отвечать про спорт? Можете меня не беспокоить? Это моя главная цель, мой главный приоритет. К этому я шел всю жизнь. А давайте про харассмент и Донбасс я буду отвечать после Олимпиады? Отдельно позвоните мне, и я отвечу». Это не уход от ответа «No comment», это просто не во время Олимпиады надо задавать такие вопросы. Это первое, что я бы ребятам порекомендовала», - отметила она.
Журова отметила, что должны быть определенные рекомендации и для соцсетей, потому что во время Олимпиады могут быть разнообразные провокации, в том числе специально сфабрикованные с отрицательными комментариями, которые спортсмены могут прочитать и расстроиться.
«Раньше были случаи, когда спортсменам присылали неприятные, провокационные вещи, зная на что надавить. И Олимпийскому комитету и тренерам приходилось разруливать эту ситуацию. Даже в Турине. Не хочу сейчас про этот случай рассказывать, но он был. Были случаи, когда личные вещи, семейные моменты писали в интернете, что вот у тебя дома творится это и то-то. Вплоть до того, что писали, что кто-то умер. А человек думал: «Как? Это у меня дома, со своими близкими?» Но это была провокация. А человек расстроился», - отметила она.
Олимпийская чемпионка посоветовала спортсменам общаться в соцсетях только с близкими и друзьями вплоть до конца соревнований, и не откликаться даже на поздравления. При этом она призвала не забывать, что у России есть определенные ограничения в связи с решением CAS (спортивного арбитражного суда).
«Спортсмены некие юридические моменты не знают. В инструкции наверняка будет и это звучать. Даже как сформировать свой пост в случае победы или проигрыша. И, например, чем его можно сопровождать, а чем нет, какие картинки можно использовать. Это тоже сейчас важно, к сожалению. Потому что из-за какого-то неудачного поста одного из спортсменов может пострадать вся команда. Например, флаг. «А нельзя ли флаг? Я победил - и с флагом в своем посте». А это может драматизироваться. Болельщики – пожалуйста. Хоть гимном России сопровождайте посты, когда наши спортсмены будут выигрывать. А спортсмен, который выступает на Олимпиаде, выставить такой пост не может. Если медведей уже нельзя (сборной России по синхронному плаванию запретили выступать с медведями на купальнике на Олимпиаде в Токио – прим. НСН), то, значит, решения CAS можно интерпретировать как угодно», - отметила парламентарий.
Об инструкции для спортсменов написало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из спортсменов. Затем Олимпийский комитет России подтвердил эту информацию.
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