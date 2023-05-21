«Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА в столичном дерби
Футболисты «Спартака» вырвали победу у ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе красно-белых и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 21-й минуте судья из-за офсайда отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева. Спустя 12 минут по той же причине не засчитали мяч форварда ЦСКА Антона Заболотного.
На 37-й минуте Хесус Медина вывел армейцев вперед. В конце первого тайма атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес сравнял счет, а на 90-й минуте поразил ворота соперника с пенальти и обеспечил своей команде победу.
ЦСКА 11 июня сразится с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Лужники», передает «Радиоточка НСН».
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