«Абсолютная провокация». Губерниев рассказал о конфликте с украинским журналистом
Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал провокацией конфликт, который возник между ним и украинским журналистом в медиалаундже на Олимпийских играх в Пекине, сообщает РИА Новости.
По его словам, он случайно задел перегородку там, где люди пьют кофе и соблюдается социальная дистанция, после чего извинился. Однако некий человек стал на английском языке нецензурно выражаться и кричать в его сторону.
Губерниев признался, что не сдержался и ответил.
«Я сказал что-то матерное: «У тебя имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и всё. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь», - рассказал комментатор.
По его мнению, оппонент явно рассчитывал на то, что россиянин его толкнёт или ударит.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам, чтобы избежать провокаций, рекомендовали не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий Игр.
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