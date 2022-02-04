«Абсолютная провокация». Губерниев рассказал о конфликте с украинским журналистом

По его словам, он случайно задел перегородку там, где люди пьют кофе и соблюдается социальная дистанция, после чего извинился. Однако некий человек стал на английском языке нецензурно выражаться и кричать в его сторону.

Губерниев признался, что не сдержался и ответил.

«Я сказал что-то матерное: «У тебя имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и всё. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь», - рассказал комментатор.

По его мнению, оппонент явно рассчитывал на то, что россиянин его толкнёт или ударит.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам, чтобы избежать провокаций, рекомендовали не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий Игр.

