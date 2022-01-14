«Ибо нефиг!»: Губерниев поддержал аннулирование австралийской визы теннисиста Джоковича

До этого теннисисту уже один раз аннулировали визу. Его задержали в аэропорту, после чего его поместили в отель для беженцев. Спортсмена должны были депортировать, но он обратился в суд и выиграл дело. На этот раз инициатором отмены визы стал Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.

«Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» - написал Губерниев.

С 17 по 30 января 2022 года в Австралии пройдет Открытый чемпионат по теннису, на который Джокович рискует не попасть из-за отмены визы. Он девять раз становился победителем Australian Open.



