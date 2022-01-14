«Ибо нефиг!»: Губерниев поддержал аннулирование австралийской визы теннисиста Джоковича
Правильно, что власти Австралии вновь аннулировали визу первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, который попал в страну без прививки от COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале написал российский комментатор Дмитрий Губерниев.
До этого теннисисту уже один раз аннулировали визу. Его задержали в аэропорту, после чего его поместили в отель для беженцев. Спортсмена должны были депортировать, но он обратился в суд и выиграл дело. На этот раз инициатором отмены визы стал Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук.
«Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» - написал Губерниев.
С 17 по 30 января 2022 года в Австралии пройдет Открытый чемпионат по теннису, на который Джокович рискует не попасть из-за отмены визы. Он девять раз становился победителем Australian Open.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru