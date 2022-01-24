Министр спорта Украины рекомендовал спортсменам не стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил о рекомендациях, которые были даны украинским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Китае.

По его словам, чтобы избежать провокаций, им не следует стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий Игр. Как передает Suspilne.media, министр провел онлайн-встречу со всеми спортсменами и тренерами, где шло обсуждение того, как вести себя в таких ситуациях, когда не исключены провокации, как это было на летней Олимпиаде.