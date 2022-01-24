Министр спорта Украины рекомендовал спортсменам не стоять рядом с россиянами на Играх в Пекине

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил о рекомендациях, которые были даны украинским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Китае.

По его словам, чтобы избежать провокаций, им не следует стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий Игр. Как передает Suspilne.media, министр провел онлайн-встречу со всеми спортсменами и тренерами, где шло обсуждение того, как вести себя в таких ситуациях, когда не исключены провокации, как это было на летней Олимпиаде.

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После летних Олимпийских игр в Токио на Украине вспыхнул скандал из-за совместного фото бронзового призера в прыжках в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей золотую медаль.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам настоятельно рекомендовали не давать интервью на русском языке во время Олимпиады 2022.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:ПекинОлимпиадаУкраина
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