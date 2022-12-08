А как же контракты? Президент «Урала» об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Лимит меняется каждый год, такую практику пора прекратить, отметил в эфире НСН Григорий Иванов. 

Нельзя снова ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), у футбольных клубов заключены контракты, их нельзя просто так разорвать, заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в разговоре с НСН.

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Накануне «Матч ТВ» сообщил, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится. Отмечается, что правительство не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Григорий Иванов отметил, что в ФК есть иностранные футболисты, которые помогают расти российским игрокам.

«Мы каждый год меняем лимит. У нас то один лимит, то второй. Мы еще ни одного года не сыграли с одним лимитом. У нас заключены контракты, нельзя просто прийти и написать, что: «Лимит все!». А куда должны люди футболистов деть, у которых контракты? У нас есть футболисты, которые помогают нашим футболистам расти», - сказал Иванов.

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В свою очередь президент ПФК ЦСК Евгений Гинер в беседе с НСН выразил уверенность, что Министерство спорта и Российский футбольный союз не станут менять лимит на легионеров в ближайшем будущем и назвал информацию о его ужесточении бредом.

«Минспорта не может. РФС – это свободная организация, поэтому это какой-то бред», - сказал Гинер.

Так, новый лимит по формуле «13+12» был введен в премьер‑лиге с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РоссияМинспортФутбол
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