А как же контракты? Президент «Урала» об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Накануне «Матч ТВ» сообщил, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится. Отмечается, что правительство не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Григорий Иванов отметил, что в ФК есть иностранные футболисты, которые помогают расти российским игрокам.

«Мы каждый год меняем лимит. У нас то один лимит, то второй. Мы еще ни одного года не сыграли с одним лимитом. У нас заключены контракты, нельзя просто прийти и написать, что: «Лимит все!». А куда должны люди футболистов деть, у которых контракты? У нас есть футболисты, которые помогают нашим футболистам расти», - сказал Иванов.