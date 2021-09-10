В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что предложение отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) изначально опасное и необдуманное, сообщает ТАСС.
По его словам, на любое предложение изменить лимит следует смотреть более широко, так как молодые российские футболисты - «не поле для экспериментов, и им необходимо давать шанс прямо сейчас».
«Нет никаких оснований полагать, что такой шаг усилит конкуренцию. Наоборот, отмена лимита приведет к изобилию легионеров... что лишит наших молодых футболистов игровой практики и закроет им путь наверх», - резюмировал Свищев.
Ранее предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По его словам, национальная команда не играет на Олимпийских играх с 1988 года, и вряд ли туда попадёт, если в РПЛ будут играть одни иностранцы.
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