В центре Москвы выставлены пять объектов на аукцион
В дореволюционных зданиях в центре Москвы на покупку и аренду через электронные торги выставлено пять объектов. Постройки датируются XIX – XX веками и располагаются в Пресненском, Тверском, Таганском и Мещанском районах, а также в Замоскворечье.
«Объекты в историческом центре всегда пользуются высоким спросом у инвесторов: согласно статистике продаж, до семи претендентов конкурируют за возможность приобрести или арендовать подобные активы», - уточнил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Лоты имеют свободное назначение, а их площади варьируются от 86 до 300 кв метров. Стартовая цена арендной платы имеет разброс от 695 тыс до 2,6 млн рублей. Начальная ставка продажи помещений составляет тоннель от 34 до 89 млн рублей.
«Такие широкие ценовые и размерные диапазоны позволяют реализовать на территории объектов различные бизнес-идеи. Как показывает практика, помимо стрит-ретейла победители аукционов открывают в подобных помещениях уютные антикафе, салоны антикварных книг и даже целые арт-объекты», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Подать заявки на участие в электронных торгах по ряду объектов можно лишь до середины января, по остальным - до февраля 2020 года.
Среди лотов: помещение площадью около 300 кв метров по улице Петровка (дом 23/10, стр. 5), объект на 160 кв метров в Звонарском переулке (дом 1). Оба строения датируются 1917 годом.
Самым старым зданием - 1860 года – среди лотов, является строение у метро «Таганская» - улица Верхняя Радищевская, дом 11, стр. 4. А также на торги выставлено помещение в доме 1890 года площадью в 97 кв метров по адресу: улица Большая Пионерская, дом 7, стр.1. завершает предложение постройка 1900 года общей площадью порядка 250 кв метров на улице Заморенова в 17 доме.
Подробнее ознакомиться с информацией о торгах можно на Инвестиционном портале столицы.
Ранее НСН сообщала, что в предновогодних аукционах по продаже и аренде недвижимости столицы поучаствовали почти 600 претендентов.
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