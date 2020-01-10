В центре Москвы выставлены пять объектов на аукцион

В дореволюционных зданиях в центре Москвы на покупку и аренду через электронные торги выставлено пять объектов. Постройки датируются XIX – XX веками и располагаются в Пресненском, Тверском, Таганском и Мещанском районах, а также в Замоскворечье.

«Объекты в историческом центре всегда пользуются высоким спросом у инвесторов: согласно статистике продаж, до семи претендентов конкурируют за возможность приобрести или арендовать подобные активы», - уточнил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Лоты имеют свободное назначение, а их площади варьируются от 86 до 300 кв метров. Стартовая цена арендной платы имеет разброс от 695 тыс до 2,6 млн рублей. Начальная ставка продажи помещений составляет тоннель от 34 до 89 млн рублей.