Военэксперт Леонков заявил, что Европа не сможет создать аналог «Орешника»

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе необходим свой «Орешник», он указал, что у европейцев нет никаких технологий «по созданию этого управляемого гиперзвука».

«Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже забрали американцы», — отметил эксперт.

Леонков добавил, что заявление Макрона следует считать политическим и популистским, а если у Европы и появятся подобные технологии, то они, вероятнее всего, будут американскими.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин указал, что в зону действия комплекса «Орешник» попадают все столицы крупнейших государств Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

