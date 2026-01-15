Военэксперт Леонков заявил, что Европа не сможет создать аналог «Орешника»
У Европы нет достаточных технических возможностей для создания аналога российской ракетной системы «Орешник». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе необходим свой «Орешник», он указал, что у европейцев нет никаких технологий «по созданию этого управляемого гиперзвука».
«Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже забрали американцы», — отметил эксперт.
Леонков добавил, что заявление Макрона следует считать политическим и популистским, а если у Европы и появятся подобные технологии, то они, вероятнее всего, будут американскими.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин указал, что в зону действия комплекса «Орешник» попадают все столицы крупнейших государств Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
