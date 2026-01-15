Военэксперт Леонков заявил, что Европа не сможет создать аналог «Орешника»

У Европы нет достаточных технических возможностей для создания аналога российской ракетной системы «Орешник». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе необходим свой «Орешник», он указал, что у европейцев нет никаких технологий «по созданию этого управляемого гиперзвука».

«Все было на академическом уровне у некоторых научно-исследовательских институтов. Этих специалистов, скорее всего, уже забрали американцы», — отметил эксперт.

Леонков добавил, что заявление Макрона следует считать политическим и популистским, а если у Европы и появятся подобные технологии, то они, вероятнее всего, будут американскими.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин указал, что в зону действия комплекса «Орешник» попадают все столицы крупнейших государств Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

