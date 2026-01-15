Россиянам назвали самый финансово трудный месяц в году
Наиболее финансово трудным месяцем в году является январь. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон.
По его словам, это связано с празднованием Нового года. Многие компании стараются выплатить зарплату за декабрь в конце года, а потом приходится ждать до февраля.
«Люди могут достойно встретить Новый год... Но потом наступает, извините, протрезвление, когда праздники закончились — и вроде денег было много, теперь их не хватает».
Эксперт добавил, что избежать финансовых проблем во второй половине января поможет ведение семейного бюджета и планирование расходов.
Ранее в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) рассказали, что регулярные взносы по 1000 рублей в месяц за 25 лет вырастут до 2,1 миллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru