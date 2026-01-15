В Совфеде заявили, что Россия еще не использовала весь свой военный потенциал
Украина продолжает терпеть поражение на всех фронтах. Как сообщает RT, об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.
Он указал, что это проиходит несмотря на то, что «Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал».
По мнению сенатора, при переговорах «этот нюанс имеет огромное значение».
«Президент США Дональд Трамп понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче», - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит решение поставленных задач военными методами, пока Украина не примет реалистичные условия переговоров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова незаконными решения суда США в отношении Мадуро
- В Совфеде заявили, что Россия еще не использовала весь свой военный потенциал
- Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
- Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест
- Путин: Россия продолжит добиваться поставленных целей
- Бурматов: За 2025 год в Москве спасли 20 тысяч бездомных животных
- «Не спешите разводиться»: Как сохранить отношения после новогодних праздников
- Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»
- «Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине
- «Важнейший персонаж 2000-х»: Егору Кончаловскому исполнилось 60 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru