В Совфеде заявили, что Россия еще не использовала весь свой военный потенциал

Он указал, что это проиходит несмотря на то, что «Россия ещё не задействовала весь свой военный потенциал».

По мнению сенатора, при переговорах «этот нюанс имеет огромное значение».

«Президент США Дональд Трамп понимает, что следующие российские условия будут ещё жёстче», - написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит решение поставленных задач военными методами, пока Украина не примет реалистичные условия переговоров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

