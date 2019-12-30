Предновогодние аукционы по продаже недвижимости в столице собрали почти 600 участников

В предновогодних аукционах по продаже и аренде недвижимости столицы на последней неделе уходящего года поучаствовали почти 600 претендентов. Об этом заявил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что активность на городских аукционах в течение всего года была высокой, и финал 2029-го не стал исключением. Дёгтев подчеркнунл, что на 79 объектов недвижимости Москвы на предновогодней неделе претендовали в общей сложности 576 участников.