Предновогодние аукционы по продаже недвижимости в столице собрали почти 600 участников

30 декабря 201915:01

В предновогодних аукционах по продаже и аренде недвижимости столицы на последней неделе уходящего года поучаствовали почти 600 претендентов. Об этом заявил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что активность на городских аукционах в течение всего года была высокой, и финал 2029-го не стал исключением. Дёгтев подчеркнунл, что на 79 объектов недвижимости Москвы на предновогодней неделе претендовали в общей сложности 576 участников.

Перед Новым годом на аукционах недвижимости Москвы растет конкуренция

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике, в их числе были желающие арендовать коммерческое помещение, нестационарный торговый объект и земельный участок, а также будущие собственники машино-мест. Геннадий Дёгтев отметил, что повышенным спросом у участников городских торгов пользовались нестационарные торговые объекты, которые располагаются в переходах столичной подземки.

В целом же, по мнению Дёгтева, активность на торгах объясняется растущей информированностью инвесторов и доверием к формату электронных аукционов.

Добавим, посмотреть все доступные предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.

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ФОТО: pixabay.com
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