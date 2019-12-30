Предновогодние аукционы по продаже недвижимости в столице собрали почти 600 участников
В предновогодних аукционах по продаже и аренде недвижимости столицы на последней неделе уходящего года поучаствовали почти 600 претендентов. Об этом заявил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Он отметил, что активность на городских аукционах в течение всего года была высокой, и финал 2029-го не стал исключением. Дёгтев подчеркнунл, что на 79 объектов недвижимости Москвы на предновогодней неделе претендовали в общей сложности 576 участников.
По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике, в их числе были желающие арендовать коммерческое помещение, нестационарный торговый объект и земельный участок, а также будущие собственники машино-мест. Геннадий Дёгтев отметил, что повышенным спросом у участников городских торгов пользовались нестационарные торговые объекты, которые располагаются в переходах столичной подземки.
В целом же, по мнению Дёгтева, активность на торгах объясняется растущей информированностью инвесторов и доверием к формату электронных аукционов.
Добавим, посмотреть все доступные предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты депутатов и простых граждан
- Жильцам аварийных домов будут выдавать кредиты
- ФАС завела дело против Booking.com
- Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока – 2»
- Адвокат Кадырова рассказал, как признание сослуживца поможет Шамсутдинову