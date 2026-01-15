«Пока у нас в федеральном законодательстве особых льгот не прописано. Иногда на региональном уровне власти пытаются поддержать, но все эти меры настолько непрозрачные и немощные, что можно говорить об отсутствии такой поддержки. У нас пытаются рынок такси давить, а не поддерживать. У нас даже на 20% не удалось легализовать эту сферу деятельности, а хотят все в обратную сторону перемотать. При таких условиях останется максимум 5% легальных такси. Многие из бизнеса просто уходят или входят на серый рынок. Эти меры вредят и таксистам, и пассажирам. В данной ситуации я бы вводил мораторий, пока у нас в локализованных автомобилях не появятся подходящие для такси с нормальными ценами», - рассказал он.

Сейчас, по его словам, таксопарки даже не пытаются уложиться в новые требования.

«Таксопарки сегодня даже не рассматривают возможность полной замены на локализованные авто. Они либо собираются докатывать текущий парк, либо ждать изменений в законодательстве, а кто-то принял решение закрываться. Это все вряд ли хорошо скажется на стоимости поездок», - предупредил собеседник НСН.

Сегодня в России нет достойного отечественного автомобиля для работы в такси, именно поэтому локализация авто для самозанятых таксистов была отложена до 2033 года. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

