Требования по локализации авто оставят лишь 5% легальных такси в России
Таксопарки сегодня даже не рассматривают возможность полной замены на локализованные авто, они либо собираются докатывать текущий парк, либо закрываются, заявил НСН Евгений Грэк.
Многие просто уходят из бизнеса такси или входят на серый рынок, так как не могут выполнить требования по локализации авто, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Инициативная группа по созданию ассоциации таксомоторных парков 25 декабря 2025 года направила главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву письмо с просьбой распространить региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей на таксопарки. Без переходных и льготных механизмов выполнить требования по локализации смогут только крупные таксопарки, проблемы возникнут у небольших перевозчиков, пишет «Коммерсант». Грэк отметил, что никаких квот ждать не стоит.
«Пока у нас в федеральном законодательстве особых льгот не прописано. Иногда на региональном уровне власти пытаются поддержать, но все эти меры настолько непрозрачные и немощные, что можно говорить об отсутствии такой поддержки. У нас пытаются рынок такси давить, а не поддерживать. У нас даже на 20% не удалось легализовать эту сферу деятельности, а хотят все в обратную сторону перемотать. При таких условиях останется максимум 5% легальных такси. Многие из бизнеса просто уходят или входят на серый рынок. Эти меры вредят и таксистам, и пассажирам. В данной ситуации я бы вводил мораторий, пока у нас в локализованных автомобилях не появятся подходящие для такси с нормальными ценами», - рассказал он.
Сейчас, по его словам, таксопарки даже не пытаются уложиться в новые требования.
«Таксопарки сегодня даже не рассматривают возможность полной замены на локализованные авто. Они либо собираются докатывать текущий парк, либо ждать изменений в законодательстве, а кто-то принял решение закрываться. Это все вряд ли хорошо скажется на стоимости поездок», - предупредил собеседник НСН.
Сегодня в России нет достойного отечественного автомобиля для работы в такси, именно поэтому локализация авто для самозанятых таксистов была отложена до 2033 года. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как замотивировать россиян брать животных из приютов
- Военэксперт Леонков заявил, что Европа не сможет создать аналог «Орешника»
- Дешево и вкусно: Угрозы Трампа не отпугнули туристов от Кубы
- Требования по локализации авто оставят лишь 5% легальных такси в России
- Россиянам назвали самый финансово трудный месяц в году
- Затулин объяснил, зачем Пашинян втягивает Россию в «коридор Трампа»
- Захарова незаконными решения суда США в отношении Мадуро
- В Совфеде заявили, что Россия еще не использовала весь свой военный потенциал
- Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
- Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru