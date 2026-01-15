Захарова незаконными решения суда США в отношении Мадуро

По её словам, похищение венесуэльского лидера и содержание его под стражей является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств Вашингтона.

«Такими же незаконными будут и любые судебные решения», — заключила дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывоз Мадуро американскими спецслужбами стал возможен из-за подкупа, сговора и предательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

