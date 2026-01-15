Захарова незаконными решения суда США в отношении Мадуро
Николас Мадуро, являющийся главой государства, «обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США» или любой другой страны, кроме Венесуэлы. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, похищение венесуэльского лидера и содержание его под стражей является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств Вашингтона.
«Такими же незаконными будут и любые судебные решения», — заключила дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывоз Мадуро американскими спецслужбами стал возможен из-за подкупа, сговора и предательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
