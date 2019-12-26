В Москве вырос интерес к прямым городским торгам по недвижимости
За неполные 12 месяцев 2019 года количество участников в городских торгах достигло 28 тыс, когда как за весь 2018 год это число не превысило 25 тысяч. При этом возросла конкуренция – с 5 до 7 претендентов на один лот. Это свидетельствует о росте заинтересованности приобретения недвижимости через городской аукцион, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Все городские сервисы по реализации недвижимости перешли в «цифру» - 99% торгов городской недвижимостью проходят в электронном виде. Подача заявок на участие в аукционе, прием документации – все это возможно сделать, не отходя от экрана монитора. По отдельным объектам запущен новый сервис – панорамный осмотр. Все это вместе помогает принять решение об участии в торгах за тот или иной объект, повышает прозрачность аукционов», - рассказал Ефимов.
Организатором торгов является Департамент столицы по конкурентной политике. Напрямую у города можно приобрести земельные участки, места для парковки автомобилей, нежилые помещения, комплексы зданий и нестационарные торговые объекты.
«Аналитика показывает, что в городских торгах участвуют крупные инвесторы, малый и средний бизнес, физические лица. Столичная недвижимость пользуется спросом не только в Москве, но и в большинстве российских регионов», - поделился руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.
Дополнительным преимуществом торгов напрямую с городом является возможность приобретения отдельных объектов по преимущественному праву выкупа, например для машино-мест. Стать обладателем места для парковки автомобиля таким способом может собственник жилых помещений, расположенных по тому же адресу, или физлицо, имеющее право пользования жилыми помещениями на условиях найма.
Ознакомится с доступными на сегодня предложениями по торгам можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что российскому бизнесу предлагают застроить два транспортно-пересадочных узла на востоке и юго-востоке Москвы. Процедура приобретения прав на работы ТПУ «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная» установлена через городской аукцион.
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