В Москве вырос интерес к прямым городским торгам по недвижимости

Организатором торгов является Департамент столицы по конкурентной политике. Напрямую у города можно приобрести земельные участки, места для парковки автомобилей, нежилые помещения, комплексы зданий и нестационарные торговые объекты.

«Аналитика показывает, что в городских торгах участвуют крупные инвесторы, малый и средний бизнес, физические лица. Столичная недвижимость пользуется спросом не только в Москве, но и в большинстве российских регионов», - поделился руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.

Дополнительным преимуществом торгов напрямую с городом является возможность приобретения отдельных объектов по преимущественному праву выкупа, например для машино-мест. Стать обладателем места для парковки автомобиля таким способом может собственник жилых помещений, расположенных по тому же адресу, или физлицо, имеющее право пользования жилыми помещениями на условиях найма.

Ознакомится с доступными на сегодня предложениями по торгам можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что российскому бизнесу предлагают застроить два транспортно-пересадочных узла на востоке и юго-востоке Москвы. Процедура приобретения прав на работы ТПУ «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная» установлена через городской аукцион.

