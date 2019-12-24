Перед Новым годом на аукционах недвижимости Москвы растет конкуренция

Активность на аукционах рынка недвижимости Москвы в предпоследнюю неделю не падает. В среднем в день арендовали и приобретали по 12 объектов недвижимости.

Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, на минувшей неделе через городские аукционы реализованы 63 объекта.

«Причем среди объектов были нежилые помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты и даже акции. Средняя конкуренция на городских торгах при этом составляет по 5 участников на лот», - уточнил Геннадий Дёгтев.

Одним из самых высококонкурентных лотов стали нестационарные торговые объекты, расположенные в парках, а также в подземных переходах московского метрополитена.

«За неделю сразу 180 претендентов участвовали в аукционах за право аренды 27 нестационарных торговых объектов. Городские торги дают хорошую возможность открыть свой бизнес в местах с максимальной проходимостью. При этом разнообразное назначение лотов позволяет открыть точки по продаже продовольственных товаров, цветов, сувениров и много другого», - уточнил руководитель департамента.

Эксперты утверждают, что активность на торгах не снижается из-за широкой информированности представителей бизнеса и количеством инвестиционных предложений от города.

«Онлайн-покупки стали обычным явлением. По информации аналитиков, самая высокая концентрация интернет-покупателей наблюдается в Москве. Поэтому вполне закономерно, что продажи растут. В их пользу играет количество инвестиционных предложений со стороны города в этом году и растущая информированность инвесторов, соответственно, и их доверие формату открытых аукционов», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Также на прошлой неделе через городские аукционы были реализованы нежилые помещения, земельные участки, объекты по льготной программе «рубль за квадратный метр». Всего в торгах прошлой недели приняли участие 304 претендента.



