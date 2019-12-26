Москва выставила на торги два пересадочных узла

Принять участие в торгах за первый лот и приобрести 99% долю в уставном капитале ООО «ТПУ Улица Дмитриевского 4» можно до 11 февраля 2020 года по этой ссылке. Подать заявки на участие в конкурсе по второму лоту и стать обладателем 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Юго-Восточная» можно до 18 февраля 2020 года по этой ссылке.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, за три года – с 2017 по 2019 гг. – в Москве удалось реализовать порядка 20 проектов ТПУ через продажу пакета акций.

«Среднее превышение на таких аукционах составляет 51 процент. Транспортно-пересадочные узлы располагаются в местах с развитой инфраструктурой, высоким пассажиропотоком, что гарантирует хорошую отдачу на вложенные инвестиции», - сказал Ефимов.

Принять участие в столичных торгах могут и представители регионального бизнеса. Директор по консалтингу и развитию компании KEY CAPITAL Эвелина Ишметова отметила, что многие девелоперы, «которые строят торговые центры и ведут другие инфраструктурные проекты в регионах, проявляют интерес к работе на столичном рынке».

«Эти компании имеют опыт строительства торговых центров и определенный объем свободных денег, который они хотели бы вложить в московскую недвижимость», - уточнила Ишметова.

Ранее НСН сообщала, что активность на аукционах рынка недвижимости Москвы в предпоследнюю неделю не падает. В среднем в день арендовали и приобретали по 12 объектов недвижимости.

