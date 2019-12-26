Москва выставила на торги два пересадочных узла
Российскому бизнесу предлагают застроить два транспортно-пересадочных узла на востоке и юго-востоке Москвы. Процедура приобретения прав на работы ТПУ «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная» установлена через городской аукцион.
Так победители торгов смогут построить жилой дом общей площадью около 12 тыс кв метров в первом ТПУ, и торговый центр или спорткомплекс площадью 7,9 тыс кв м во втором ТПУ. Как сообщил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, стартовая начальная цена лота в составе ТПУ «Улица Дмитриевского 4» установлена в размере 101,1 млн рублей, а ТПУ «Юго-Восточная» в размере 68,9 млн рублей.
Принять участие в торгах за первый лот и приобрести 99% долю в уставном капитале ООО «ТПУ Улица Дмитриевского 4» можно до 11 февраля 2020 года по этой ссылке. Подать заявки на участие в конкурсе по второму лоту и стать обладателем 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Юго-Восточная» можно до 18 февраля 2020 года по этой ссылке.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, за три года – с 2017 по 2019 гг. – в Москве удалось реализовать порядка 20 проектов ТПУ через продажу пакета акций.
«Среднее превышение на таких аукционах составляет 51 процент. Транспортно-пересадочные узлы располагаются в местах с развитой инфраструктурой, высоким пассажиропотоком, что гарантирует хорошую отдачу на вложенные инвестиции», - сказал Ефимов.
Принять участие в столичных торгах могут и представители регионального бизнеса. Директор по консалтингу и развитию компании KEY CAPITAL Эвелина Ишметова отметила, что многие девелоперы, «которые строят торговые центры и ведут другие инфраструктурные проекты в регионах, проявляют интерес к работе на столичном рынке».
«Эти компании имеют опыт строительства торговых центров и определенный объем свободных денег, который они хотели бы вложить в московскую недвижимость», - уточнила Ишметова.
Ранее НСН сообщала, что активность на аукционах рынка недвижимости Москвы в предпоследнюю неделю не падает. В среднем в день арендовали и приобретали по 12 объектов недвижимости.
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