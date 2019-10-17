В Москве расскажут о влиянии цифровизации на недвижимость
Рынок недвижимости претерпевает существенную трансформацию под влиянием цифровых инструментов. На смену сделкам в реальной среде приходят электронные, где функции риелтора или консультанта уже выполняют цифровые сервисы. Об этом и пойдет речь на дискуссии «Цифровая эпоха недвижимости: инструменты, тренды, показатели» в рамках Дней московской конкуренции 22 октября на площадке МИА «Россия Сегодня».
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил влияние и на сознание людей.
«Рынок недвижимости – один из самых высококонкурентных. Все цифровые изменения существенно трансформируют рынок, меняют поведение потребителя и основных игроков. О том, как это сказывается на бизнесе, государстве и обществе поговорим на предстоящей дискуссии», - сказал Дёгтев.
По его словам, свои кейсы представят сотрудники компаний Cushman & Wakefield, ЦИАН, JLL, Locals, Яндекс.Недвижимость, а также представители власти.
Руководитель департамента исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов рассказал, что ранее единственной характеристикой объекта недвижимости принято было считать его местоположение. сейчас же цифровизация меняет это представление.
«Наряду с физическим положением здания все большую роль играет его присутствие в цифровой среде. «Цифровой отпечаток» здания напрямую влияет на его капитализацию. По мере распространения больших данных, недвижимость будет взаимодействовать с пользователем не только в реальности, но и в цифровой среде, прогнозируя потребности, оптимизируя загрузку и так далее», - пояснил Соколов.
Он также отметил, что начинать интегрировать отдельные системы в единую умную платформу нужно именно сейчас в связи с тем, что объекты недвижимости с каждым годом становятся все более сложными по управлению. Если же пренебречь данным процессом, то существующий рынок недвижимости не сможет конкурировать с новыми высокотехнологичными объектами.
Напомним, Дни московской конкуренции это крупный мультимедийный проект для привлечения внимания общественности, власти, экспертов и предпринимателей к темам формирования здоровой конкуренции при ускоряющейся цифровой трансформации мировой экономики.
Мероприятие организовано Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что на лекции «Секреты конкурентоспособности купеческих династий» расскажут об особенностях и основных чертах российского купечества, их стратегиях по ведению бизнеса и конкуренции досоветского периода. Мероприятие состоится в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» 19 октября в 13 часов на ВДНХ в павильоне №34 «Космос». Организаторами являются Департамент города Москвы по конкурентной политике и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.
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