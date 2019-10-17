В Москве расскажут о влиянии цифровизации на недвижимость

Рынок недвижимости претерпевает существенную трансформацию под влиянием цифровых инструментов. На смену сделкам в реальной среде приходят электронные, где функции риелтора или консультанта уже выполняют цифровые сервисы. Об этом и пойдет речь на дискуссии «Цифровая эпоха недвижимости: инструменты, тренды, показатели» в рамках Дней московской конкуренции 22 октября на площадке МИА «Россия Сегодня».

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил влияние и на сознание людей.

«Рынок недвижимости – один из самых высококонкурентных. Все цифровые изменения существенно трансформируют рынок, меняют поведение потребителя и основных игроков. О том, как это сказывается на бизнесе, государстве и обществе поговорим на предстоящей дискуссии», - сказал Дёгтев.

По его словам, свои кейсы представят сотрудники компаний Cushman & Wakefield, ЦИАН, JLL, Locals, Яндекс.Недвижимость, а также представители власти.

Руководитель департамента исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов рассказал, что ранее единственной характеристикой объекта недвижимости принято было считать его местоположение. сейчас же цифровизация меняет это представление.