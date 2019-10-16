Москва поддержала малый бизнес на 235 млрд рублей

Например, все московские закупки объемом до 3 миллионов рублей передаются на исполнение исключительно субъектам МСП. Кроме того, для данных участников аукционов до минимума снижены ставки для участия в них. Как отметил Александр Зинин, если перед городом стоит выбор поставить обеспечение заявки 0,5% или 1%, то выбор делается в сторону меньшего варианта. По той же схеме обстоят дела и с обеспечением контракта – выбор за минимальной планкой – 5% или 10%. Это делается для того, чтобы не создавать лишних обременений для небольших организаций в системе закупок.

«Малый и средний бизнес – это основа контрактной системы столицы. И повышение эффективности его участия в закупках – важнейшая цель, которая стоит перед городом. Мы понимаем, что зачастую именно вопрос обеспечения, который с одной стороны становится залогом безопасности заказчика, с другой стороны становится проблемой на пути к участию малого бизнеса в городских закупках. Поэтому в городе мы приняли решение, что в закупках, ориентированных на малый и средний бизнес мы устанавливаем минимальные ставки обеспечения, которые нам позволяет законодательство», - пояснил Зинин.

Также в вопросе привлечения малого бизнеса к участию в городских торгах весомым подспорьем стал портал поставщиков, где участник рынка может беспрепятственно и без трат предлагать свою продукцию или услуги.

Ранее НСН сообщала, что портал поставщиков претендует на победу в престижном Всероссийском конкурсе социально-экономических практик, как один из лучших проектов по поддержке бизнеса и развитию экспорта. Как рассказал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, конкурс в этом году базируется на 12 национальных проектах.



