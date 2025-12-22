Орбан: Продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что продолжение конфликта вокруг Украины выгодно лишь ограниченному числу лиц, в то время как европейцам нужен мир.

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ

«Политикам, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя, производителям оружия, которые наживаются на бесконечных конфликтах, и поставившим на военное поражение России банкирам», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что европейцы заслуживают лучшего, поскольку Европе нужен мир.

Ранее Орбан заявил, что позиция Евросоюза по финансированию Украины основана на моральной оценке ситуации, которая, по его мнению, неочевидна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияУкраинаВенгрия

