Орбан: Продолжать конфликт на Украине выгодно политикам, оружейникам и банкирам
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети X, что продолжение конфликта вокруг Украины выгодно лишь ограниченному числу лиц, в то время как европейцам нужен мир.
«Политикам, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя, производителям оружия, которые наживаются на бесконечных конфликтах, и поставившим на военное поражение России банкирам», - заявил премьер-министр.
Он отметил, что европейцы заслуживают лучшего, поскольку Европе нужен мир.
Ранее Орбан заявил, что позиция Евросоюза по финансированию Украины основана на моральной оценке ситуации, которая, по его мнению, неочевидна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
