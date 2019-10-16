В Москве раскроют секреты конкурентоспособности российских купцов
На лекции «Секреты конкурентоспособности купеческих династий» расскажут об особенностях и основных чертах российского купечества, их стратегиях по ведению бизнеса и конкуренции досоветского периода.
Мероприятие состоится в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» 19 октября в 13 часов на ВДНХ в павильоне №34 «Космос». Организаторами являются Департамент города Москвы по конкурентной политике и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.
Ведущим спикером исторического мероприятия станет потомок рода Оловянишниковых, экс-председатель Совета старшин Российского купеческого собрания, член Общества купцов и промышленников Николай Прянишников.
Слушатели смогут узнать – как купечество организовывало конкурентоспособность российского рынка; какие модели и стратегии применяло сословие для повышения качества продукции и как они обеспечивали процветание своего бизнеса и семьи на долгие годы вперед. Представители купеческих династий не только были новаторами в своем деле, но и выступали в качестве меценатов и благотворителей.
Для участия в лекции «Секреты конкурентоспособности купеческих династий» необходимо пройти бесплатную предварительную регистрацию.
Ранее НСН сообщала, что в 2019 году из бюджета Москвы было выделено порядка 235 миллиардов рублей в форме контрактов на поддержку малого и среднего предпринимательства. До конца текущего года на данные цели планируется потратить всего 359 миллиардов рублей.
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