В Москве раскроют секреты конкурентоспособности российских купцов

На лекции «Секреты конкурентоспособности купеческих династий» расскажут об особенностях и основных чертах российского купечества, их стратегиях по ведению бизнеса и конкуренции досоветского периода.

Мероприятие состоится в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах» 19 октября в 13 часов на ВДНХ в павильоне №34 «Космос». Организаторами являются Департамент города Москвы по конкурентной политике и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.