Стало известно о росте выплат пенсионерам в 2026 году

Как заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, неработающие пенсионеры в среднем получат прибавку около 2 тысяч рублей, что увеличит размер средней пенсии по старости до 27,7 тысячи рублей к следующему году.

Для работающих пенсионеров рост составит примерно 1,6 тысячи рублей, а средний размер выплат достигнет 23,8 тысячи рублей.

Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

