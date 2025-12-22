Стало известно о росте выплат пенсионерам в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на 7,6%, сообщает «Прайм».

Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей

Как заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, неработающие пенсионеры в среднем получат прибавку около 2 тысяч рублей, что увеличит размер средней пенсии по старости до 27,7 тысячи рублей к следующему году.

Для работающих пенсионеров рост составит примерно 1,6 тысячи рублей, а средний размер выплат достигнет 23,8 тысячи рублей.

Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
