Стало известно о росте выплат пенсионерам в 2026 году
С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на 7,6%, сообщает «Прайм».
Как заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, неработающие пенсионеры в среднем получат прибавку около 2 тысяч рублей, что увеличит размер средней пенсии по старости до 27,7 тысячи рублей к следующему году.
Для работающих пенсионеров рост составит примерно 1,6 тысячи рублей, а средний размер выплат достигнет 23,8 тысячи рублей.
Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
