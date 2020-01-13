В Москве предлагают открыть бизнес на территории «Белого города»
На открытый аукцион в электронной форме выставлено здание и земельный участок на территории археологической достопримечательности Москвы – в «Белом городе». Единый лот представляет собой 170 кв метров земли и нежилое двухэтажное здание площадью более 200 кв метров. Дореволюционная постройка располагается близ сетро «Китай-город» (переулок Лучников, дом 7/4, стр.3).
Объект имеет свободное назначение и обещает хорошую окупаемость, уточнил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Как правило, такие лоты вызывают интерес участников торгов. Например, в 2019 году средняя конкуренция на подобных торгах за объекты, расположенные в Центральном административном округе, составила 7 участников на лот», - добавил Дёгтев.
Среди вариантов для бизнеса директор по развитию и консалтингу Key Capital Эвелина Ишметова предложила рассмотреть такие направления как турфирмы и страховые компании.
«Размещение объекта не на первой линии не станет проблемой для таких видов бизнеса, как туристический или страховой, например. В целом, объект интересен», - уточнила Ишметова и добавила, что владельцу необходимо учитывать требования по ремонту, кабинетную планировку и не большой размер потолков объекта.
Прием заявок на участие в торгах открыт до 22 января 2020 года, аукцион будет проведен 30 января. Начальная цена лота – 37 297 000 рублей. Подробнее по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил об электронном аукционе на аренду помещения более 130 кв метров в доходном доме Исакова на Пречистенке (дом 28).
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