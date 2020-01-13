В Москве предлагают открыть бизнес на территории «Белого города»

Среди вариантов для бизнеса директор по развитию и консалтингу Key Capital Эвелина Ишметова предложила рассмотреть такие направления как турфирмы и страховые компании.

«Размещение объекта не на первой линии не станет проблемой для таких видов бизнеса, как туристический или страховой, например. В целом, объект интересен», - уточнила Ишметова и добавила, что владельцу необходимо учитывать требования по ремонту, кабинетную планировку и не большой размер потолков объекта.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 22 января 2020 года, аукцион будет проведен 30 января. Начальная цена лота – 37 297 000 рублей. Подробнее по ссылке.

Ранее НСН сообщала, что Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил об электронном аукционе на аренду помещения более 130 кв метров в доходном доме Исакова на Пречистенке (дом 28).



