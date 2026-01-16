Умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов

Умер бывший игрок футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Акимов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Динамо».

«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского "Динамо" было 45 лет», - заявил клуб.

Причины смерти спортсмена не называются. Команда выразила соболезнования родным и близким футболиста.

Дмитрий Акимов за свою карьеру выступал в том числе за «Зенит», минское «Динамо», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». Последним клубом футболиста стало петербургское «Динамо», где Акимов играл в 2013- 2014 годах.

Ранее в возрасте 59 лет умер бывший футболист «Спартака» и спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, пишет 360.ru.

