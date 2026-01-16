Умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов
Умер бывший игрок футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Акимов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Динамо».
«Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского "Динамо" было 45 лет», - заявил клуб.
Причины смерти спортсмена не называются. Команда выразила соболезнования родным и близким футболиста.
Дмитрий Акимов за свою карьеру выступал в том числе за «Зенит», минское «Динамо», «Сибирь», «Ростов» и «Факел». Последним клубом футболиста стало петербургское «Динамо», где Акимов играл в 2013- 2014 годах.
Ранее в возрасте 59 лет умер бывший футболист «Спартака» и спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 106 украинских беспилотников
- Умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов
- В Госдуме заявили, что многодетным семьям положены скидки в 30% на ЖКХ
- Гинцбург: Первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы
- СМИ: Страны Европы раскололись по вопросу возобновления диалога с Путиным
- Сальдо заявил, что имущество олигархов Украины в Херсонской области перешло России
- В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в РФ
- Для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько изменений
- В Совфеде просят ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС
- Тимошенко пожаловалась на блокировку банковских счетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru