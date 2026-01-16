В Иркутской области в мороз загорелся маршрутный автобус

Маршрутный автобус загорелся близ деревни Куда в Иркутской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Транспортное средство выгорело полностью.

«На момент происшествия в салоне находились водитель и один пассажир, которые успели самостоятельно покинуть автомобиль. По предварительным данным, жизни и здоровью людей ничто не угрожает», - отметили в ведомстве.

Как сообщил водитель, ЧП могло произойти из-за хлопка в подкапотном пространстве. Прокуратура региона по факту произошедшего начала проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации Иркутского УГМС, 16-18 января в регионе ожидаются морозы до минус 47 градусов, местами до минус 55 градусов.

Ранее на трассе в Уфе сгорел школьный автобус, водителя доставили в больницу, пишет «Свободная пресса».

