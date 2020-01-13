Более 130 кв метров доходного дома в Москве выставлены на аукцион

Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил об электронном аукционе на аренду помещения более 130 кв метров в доходном доме Исакова на Пречистенке (дом 28).

Здание приходится объектом культурного наследия федерального значения, было возведено в 1906 году по проекту архитектора Л. Н. Кекушева.

«Несмотря на «возраст» - зданию больше ста лет - оно сохранилось в хорошем состоянии, и на данный момент является жилым. Стоит отметить факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность - расположение в престижном районе центра Москвы, хорошая инфраструктура, транспортная доступность и близость сразу нескольких станций метро», - отметил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.