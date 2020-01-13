Более 130 кв метров доходного дома в Москве выставлены на аукцион
Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил об электронном аукционе на аренду помещения более 130 кв метров в доходном доме Исакова на Пречистенке (дом 28).
Здание приходится объектом культурного наследия федерального значения, было возведено в 1906 году по проекту архитектора Л. Н. Кекушева.
«Несмотря на «возраст» - зданию больше ста лет - оно сохранилось в хорошем состоянии, и на данный момент является жилым. Стоит отметить факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность - расположение в престижном районе центра Москвы, хорошая инфраструктура, транспортная доступность и близость сразу нескольких станций метро», - отметил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Самой близкой от строения станцией является метро «Парк культуры». Ранее домом владел петербургский купец Иван Исаков, с 1925 года здение было отдано под жилищное товарищество. Сейчас оно является жилым домом.
Дом начала ХХ века являет собой ярковыраженный, но своеобразный стиль модерн. Среди особенностей можно отметить современность, как с точки зрения архитектуры, так и технического убранства – слуховое окно в центре лепного декора на верхнем этаже.
«Объект привлекателен за счет своей цены - порядка семи тысяч рублей за квадратный метр, и местоположения, ведь центр города традиционно востребован», - рассказал генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов и добавил, что будущий владелец должен будет провести капительный ремонт помещения, прежде, чем начать его использовать.
Заявки на участие в торгах принимаются до 31 января 2020 года, аукцион состоится 6 февраля. Стартовая цена помещения – 944, 313 тыс рублей. Подробнее ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что в дореволюционных зданиях в центре Москвы на покупку и аренду через электронные торги выставлено пять объектов. Постройки датируются XIX – XX веками и располагаются в Пресненском, Тверском, Таганском и Мещанском районах, а также в Замоскворечье.
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